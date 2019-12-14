أسامة البلم يعلن قائمة طهطا لمواجهة سوهاج

أعلن الدكتور اسامة البلم ، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق طهطا، بضم 19 لاعبا بالقائمة لمواجهة فريق سوهاج غدا ، علي ضمن الجولة التاسعة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وجاء القائمة كالتالى :



احمد عبدالراضى - احمد حسن - احمد البطاخ - احمد ماهر - والو شريف - محمود جميل - إبراهيم الكروى - محمد شبرا.



بدوى ناصر - محمود شيكا - محمد مصطفى - كريم مرسى - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد امام - محمد مدرسة - علاء ريشه - على رشاد - كريم جمال - عمر صلاح .



ويدخل طهطا اللقاء محتلا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، بينما يدخل سوهاج محتلا المركز السابع برصيد 8 نقاط

