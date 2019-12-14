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رياضة

أسامة البلم يعلن قائمة طهطا لمواجهة سوهاج

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:48 م
قائمة طهطا
قائمة طهطا
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رباب الهوارى
أعلن الدكتور اسامة البلم ، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق طهطا، بضم 19 لاعبا بالقائمة لمواجهة فريق سوهاج غدا ، علي ضمن الجولة التاسعة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاء القائمة كالتالى :

احمد عبدالراضى - احمد حسن - احمد البطاخ - احمد ماهر - والو شريف - محمود جميل - إبراهيم الكروى - محمد شبرا.

بدوى ناصر - محمود شيكا - محمد مصطفى - كريم مرسى - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد امام - محمد مدرسة - علاء ريشه - على رشاد - كريم جمال - عمر صلاح .

ويدخل طهطا اللقاء محتلا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، بينما يدخل سوهاج محتلا المركز السابع برصيد 8 نقاط
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