محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الفيوم

أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا لمواجهة الفيوم غدا ، الأحد ضمن الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وجاءت القائمة كالتالى :

محمد السيد مزيكا - محمود ماهر - نبيل ناصر - ايهاب فؤاد -

محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد سيد - ابراهيم حسن - احمد البهى - محمد خلف - احمد ممدوح - مؤمن راضى - على عبدالمولى - مصطفى شلبى -

محمد فرحات - محمد مصطفى - محمد عبدالفتاح -

محمود كمال - احمد تركى .





يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 11 ، بينما الفيوم يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط .