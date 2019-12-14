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رياضة

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الفيوم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:48 م
بترول اسيوط
بترول اسيوط
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رباب الهوارى
أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا لمواجهة الفيوم غدا ، الأحد ضمن الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .


وجاءت القائمة كالتالى :
محمد السيد مزيكا - محمود ماهر - نبيل ناصر - ايهاب فؤاد -
محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد سيد - ابراهيم حسن - احمد البهى - محمد خلف - احمد ممدوح - مؤمن راضى - على عبدالمولى - مصطفى شلبى -
محمد فرحات - محمد مصطفى - محمد عبدالفتاح -
محمود كمال - احمد تركى .


يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 11 ، بينما الفيوم يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط .
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