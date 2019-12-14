في كلمته بـ المنتدى.. يونيدو: نصف سكان العالم من الشباب يعيش أغلبهم بالدول النامية

قال "لي يونج" مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إن نصف سكان العالم من الشباب ويعيش أغلبهم في الدول النامية، ما يطلب مجهودا أكبر منهم ومن دولهم لتحقيق مستقبل أفضل.





ونوه "لي يونج"، خلال كلمة في منتدى شباب العالم في مدينة "شرم الشيخ"، إلي أن إدماج الشباب في المجتمع والحياة العملية يساهم بشكل كبير في تنمية تلك الدولة.





في صدد ذلك تقدم "لي يونج" مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من خلق حلقات تواصل فعالة بين شباب العالم ودولهم.





كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.





وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.





وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



