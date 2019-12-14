ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في كلمته بـ المنتدى.. يونيدو: نصف سكان العالم من الشباب يعيش أغلبهم بالدول النامية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال "لي يونج" مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إن نصف سكان العالم من الشباب ويعيش أغلبهم في الدول النامية، ما يطلب مجهودا أكبر منهم ومن دولهم لتحقيق مستقبل أفضل.

ونوه "لي يونج"، خلال كلمة في منتدى شباب العالم في مدينة "شرم الشيخ"، إلي أن إدماج الشباب في المجتمع والحياة العملية يساهم بشكل كبير في تنمية تلك الدولة.

في صدد ذلك تقدم "لي يونج" مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من خلق حلقات تواصل فعالة بين شباب العالم ودولهم.

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لـ منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

لحظة وصول الرئيس السيسي وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.. شاهد

بحضور السيسي.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ منتدى شباب العالم

إعلام الدول تزين قاعة منتدى شباب العالم..شاهد

شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسي والأعلام في الجلسة الافتتاحية.. شاهد

أم الدنيا وتحيا مصر.. أبرز لافتات شباب العالم في منتدى شرم الشيخ.. شاهد

ترشيحاتنا

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

يوسف زيدان يدخل العناية المركزة.. وياسمين الخطيب تطالب الجمهور بالدعاء له

تغنى بالإنجليزية .. ابنة حميد الشاعرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور | فيديو

خدمات مرورية.. تجديد رخصة المركبة من هاتفك المحمول في دقائق

بعد رحلة العلاج .. لحظة عودة تركي آل الشيخ إلى السعودية .. شاهد

قائمة أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد تخفيضات 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

حافية القدمين.. إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند.. صور