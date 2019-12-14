يوسف زيدان يدخل العناية المركزة.. وياسمين الخطيب تطالب الجمهور بالدعاء له

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن تعرض الكاتب والروائي يوسف زيدان لأزمة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة.



ونشرت ياسمين الخطيب، صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" وكتبت قائلة: "العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية اضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة".



وأضافت: "أرجو محبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل.. سلامة قلبك يا يوسف".



بذكر ان الكاتب والروائي يوسف زيدان متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة.