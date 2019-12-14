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مرأة

التدخين أبرزها .. تعرف على 6 أسباب للعقم عند الرجال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:16 م
رضوى حسام
العقم ليس مجرد مشكلة للمرأة، حيث يمكن أن يكون الرجال يعانون من العقم أيضا، في الواقع من المحتمل أن يعاني الرجال والنساء من مشاكل في الخصوبة ،كما أنه حوالي ثلث حالات العقم يمكن أن تُنسب إلى العقم عند النساء بينما تمثل مشاكل الرجال ثلث حالات العقم الأخرى.
كشف موقع " health line " عن أسباب العقم عند الرجال لتكن كالتالي :

• أسباب العقم عند الرجال :-

• التقدم في العمر
• تدخين السجائر
• زيادة الوزن أو السمنة
• التعرض للسموم ، مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمعادن الثقيلة
• وجود أجسام مضادة تهاجم الحيوانات المنوية وتدمّرها
• و عدم التوازن الهرموني ، مثل انتاج هرمون تستوستيرون منخفض
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