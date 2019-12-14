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الأمم المتحدة: نتعاون مع الحكومة المصرية لإدماج الثورة الصناعية الرباعية وتوفير فرص عمل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:05 م
لي يونج المدير العام
لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
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هاني حسين
قال لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إننا نعمل من أجل بناء وعي بقدرات التكنولوجيات من خلال الثورة الصناعية وتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحتاج إلى معايير لاستغلال الموارد وبناء المعرفة وتطوير أطر للتعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف لي يونج خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن الابتكار والتشارك الاستراتيجي أمور حيوية من أجل تحقيق وتسخير التكنولوجيا في الثورة الصناعية الجديدة، مضيفا:" برنامج الشراكة الدول هو برنامج مدمج وقائم على تعدد الأطراف وتشاركها ويهدف إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات لها احتمالات النمو".

وتابع لي يونج:" نتعاون مع الحكومة المصرية، وتصميم اليونيدو احد مشروعاتها في مصر لخدمة مشروعات التنمية واهتمامه بالشباب بالإضافة إلى إدماج الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة المصرية ومن شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب".

وأضاف:" تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة لا تتحقق بدون إدماج الشباب من شتى انحاء العالم ويجب ان نستثمر في شبابنا".

ولفت لي يونج:" من الضروري ان ندرك ان الشباب هم وكلاء التغيير وتوفير حلول مستدامة والإدماج في سوق العمل أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة ونريد الإستثمار في رجال المستقبل".
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