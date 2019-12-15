اليوم .. مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن الأفريقية

تستضيف جمهورية مصر العربية، اليوم ولمدة 5 أيام، أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية.



وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات التي تعقد على ثلاثة مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع، للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ.



تأتي استضافة مصر تلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.