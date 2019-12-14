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فن

تريند الفن | بكاء شمس البارودي.. أشيك إطلالات هنا الزاهد.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار بجمالها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:17 م
شمس البارودي
شمس البارودي
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

أثار أحدث ظهور للفنانة شمس البارودى مع عائلتها جدلا واسعا داخل الوسط الفنى وتصدرت جوجل تريند. وفتح ظهورها باب الحديث مجددا عن عودتها الى التمثيل مرة اخرى وهو الامر الذى نفاه زوجها الفنان حسن يوسف جملة وتفصيلا مؤكدا أن الفنانة شمس البارودى لن تعود الى الفن ولن تتراجع عن قرارها الذى اتخذته فى عام 1982 من خلال فيديو نادر لها كشفت فيه عن قرار الاعتزال واسراره.

خطفت نبيلة ابنة المطرب حميد الشاعرى الأنظار اليها فى أحدث ظهورها حيث استعرضت موهبتها فى الغناء وجمالها الذى كان مسار حديث السوشيال ميديا.

كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن سر انفصاله عن الفنانة سعاد حسنى مؤكدا على ان الزيجة لم تستمر أكثر من 6 شهور.

نشرت الفنانة جميلة عوض صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تظهر فيها إطلالة جذابة وغير متوقعة وذلك أثناء وجودها فى تايلاند. 

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لتكريمها في حفل توزيع جوائز الأفضل فى عام 2019.
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