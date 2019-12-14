لي يونج: منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ويتلاءم مع محاور السلام للأمم المتحدة

قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ويتلاءم مع محاور السلام للأمم المتحدة، وأن ضمان السلام والأمن الدولي أمر حتمي كي يكون هناك رخاء عام في كل المجتمعات .



وأضاف لي يونج خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، " نتعاون مع الحكومة المصرية، وتصميم اليونيدو احد مشروعاتها في مصر لخدمة مشروعات التنمية واهتمامه بالشباب بالإضافة إلى إدماج الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة المصرية ومن شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب".



وأكمل لي يونج:" تحقيق اجندة 2030 للتنمية المستدامة لا تتحقق بدون إدماج الشباب من شتى أنحاء العالم ويجب ان نستثمر في شبابنا".



ولفت لي يونج: "من الضروري أن ندرك أن الشباب هم وكلاء التغيير وتوفير حلول مستدامة والإدماج في سوق العمل أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة ونريد الاستثمار في رجال المستقبل".

