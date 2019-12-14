ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لي يونج: منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ويتلاءم مع محاور السلام للأمم المتحدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:03 م
لي يونج المدير العام
لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
Advertisements
هاني حسين
قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ويتلاءم مع محاور السلام للأمم المتحدة، وأن ضمان السلام والأمن الدولي أمر حتمي كي يكون هناك رخاء عام في كل المجتمعات .

وأضاف لي يونج خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، " نتعاون مع الحكومة المصرية، وتصميم اليونيدو احد مشروعاتها في مصر لخدمة مشروعات التنمية واهتمامه بالشباب بالإضافة إلى إدماج الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة المصرية ومن شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب".

وأكمل لي يونج:" تحقيق اجندة 2030 للتنمية المستدامة لا تتحقق بدون إدماج الشباب من شتى أنحاء العالم ويجب ان نستثمر في شبابنا".

ولفت لي يونج: "من الضروري أن ندرك أن الشباب هم وكلاء التغيير وتوفير حلول مستدامة والإدماج في سوق العمل أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة ونريد الاستثمار في رجال المستقبل".
Advertisements

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الكركم يوميًا؟

تفاصيل العثور على تمساح في الشارع بمدينة 6 أكتوبر

مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى صالح جمعة

الإغراءات المادية تهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

تناوله قبل النوم.. مشروب سحرى يخلصك من جميع آلام الجسم فى 15 دقيقة

بالذهبي اللامع .. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة مبهرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

حافية القدمين.. إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند.. صور