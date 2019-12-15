طلاب تجارة المنوفية يقدمون تريفوجا في المهرجان السنوي المصغر للمسرح





يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور شوقي الصباغ عميد الكلية والدكتور أمجد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويشرف على تنظيم المهرجان الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.



"تريفوجا " تأليف محمد ذكي ،اخراج كيرلس سمير ، أشعار وألحان وغناء أحمد عمر ، ديكور محمد جمال ، اضاءة زياد أحمد، دراما حركية زياد أبو سليمة، مكياج هاجر عبيد، تنفيذ ملابس أحمد كمال، العرض تحت اشراف الدكتور إكرامي جمال منسق عام الأنشطة، الدكتور ابتسام سلام مستشارة اللجنة الفنية، محمد الشاعر مدير اداره رعاية الشباب بالكلية.



وتكونت لجنة تحكيم العرض من الفنانة القديرة مديحة حمدي والمخرج والفنان الكبير فهمي الخولي والدكتور محمد عبد المنعم أحمد أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة الإسكندرية.

قدم فريق مسرح كلية التجارة بجامعة المنوفية العرض المسرحي " تريفوجا "، ضمن فعاليات المهرجان الطلابي السنوي المصغر للفنون المسرحية بالجامعة.