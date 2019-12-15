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اقتصاد

المركزي يطبع الـ20 جنيه بـ7.98 مليار في أغسطس الماضي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
نقود
نقود
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محمد يحيى
ارتفع حجم طبع وإصدار عملة الـ20 جنيه بقيمة 7.98 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.94 مليار جنيه في يوليو 2019 بفارق 40 مليون جنيه، ومقارنة بـ 8.102 مليار جنيه في يونيو السابق له بفارق 122 مليون جنيه.

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم طباعة الـ10 جنيهات بلغت قيمتها 6.32 مليار جنيه في أغسطس 2019 مقابل 6.3 مليار جنيه في يوليو الماضي، ومقارنة بـ6.244 مليار جنيه في يونيو 2019.

وطبع البنك المركزي عملة الـ5 جنيهات بـ 4.4 مليار جنيه في أغسطس و يوليو على التوالي مقارنة 4.341 مليار جنيه يونيو 2019.

وأصدر البنك المركزي عملة 50 جنيه بـ 25.5 مليار جنيه في أغسطس مقابل 24.82 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 25.61 مليار جنيه في يونيو السابق.
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