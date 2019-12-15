ضبط 70 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر داخل مصنع بالعبور.. القبض على مسجل شقي خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وبندقية خرطوش بالغربية

ضبط عاطل سرق مجوهرات من شقة موظف بالبساتين

ضبط 360 جرام حشيش وهيروين بحوزة 3 أشخاص ببنها

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط كمية من السلع الغذائية "شيكولاتة" مجهولة المصدر في مصنع بمدينة العبور.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مسئول شركة للصناعات الغذائية بمدينة العبور .وضبط بحيازته 70 ألفا و560 قطعة "شيكولاتة" مدون عليها علامة تجارية مخالفة للحقيقة وطن و971 كيلو جراما سلع غذائية "كاكاو- لبن- زيت طعام- شيكولاتة خام" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطلا مسجل "شقي خطر" وبحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش، داخل سيارة ملاكى في حملة أمنية بشوارع سمنود، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لردع المخالفين على مستوى المحافظة.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مفتش الأمن العام بوسط الدلتا بتوافر معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية حول قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سمنود، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، ومبلغ مالى - 4 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق مجوهرات من شقة موظف بالبساتين.تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظف أبلغ باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (13 خاتم ، 3 دبله ، 5 حلق ) من داخل غرفة النوم الخاصه به ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة .بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها عاطل ، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته عتله حديدية .واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " صاحب محل مصوغات .وفى سياق متصل تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط ربة منزل وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائها، وأحيلت المتهمة للنيابة التى تولت التحقيق.تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "جيهان. م"، وشهرتها "جيهان عديلة"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر الشموت – دائرة المركز.ضبط بحوزتها كمية من الحشيش المخدر تزن 120 جراما، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهاتف للاتصال بعملائها.كما تم ضبط "عماد. ش"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما ومبلغ 240 جنيها بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وضبط "سيد. م"، عاطل، وبحوزته 35 قرصا مخدرا ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول.كما تم ضبط "محمد. ص"، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 260 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق.