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فن

بعد خلع ضرس العقل .. تعليق غير متوقع من محمد رمضان.. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:27 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يمسك بضرس العقل بعد ان قام بخلعه عن طريق الطبيب المعالج له.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا :"وانا بتأمل ضرس العقل بتاعي .. بعد ما دكتور الأسنان قالي ان ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده بفكر ابعته المتحف المصري يتحلل".

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع نحات شاب، قام بعمل تمثال للشخصية التي قدمها في مسلسل «نسر الصعيد» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2018.

وعلق محمد رمضان، على الفيديو قائلًا: «بشكرك على مجهودك وتعبك وسفرك وعلى الهدية الغالية .. علاء صلاح إبن محافظة الشرقية مش جديد على أهل الشرقية .. محبتهم بالفعل مش بالكلام .. تسلم إيدك يا علاء وربنا يديم المحبة».

يذكر أن رمضان يستعد، للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
بعد خلع ضرس العقل .. تعليق غير متوقع من محمد رمضان.. شاهد
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