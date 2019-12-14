أحمد موسى: أكثر من 180 جنسية تشارك في منتدى شباب العالم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح منتدى شباب العالم الذي يشارك فيه أكثر من 180 جنسية في منتدى شباب العالم .



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يشارك في المنتدى عدد كبير من القادة والزعماء في كما شارك الرئيس الفلسطيني أبو مازن".



وتابع:" يشارك في منتدى شباب العالم عدد كبير من ضيوف مصر، وهناك تجمع كبير لرؤساء الجامعات المصرية مع الدكتور خالد عبد الغفار أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى فرع جامعة سلمان".



أصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.



وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى

