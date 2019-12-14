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اقتصاد

المالية تطلق برنامجا لدعم التجارة الخارجية بالإمارات.. يونيو المقبل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:36 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تنظم وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي بأبوظبي برنامجا تدريبيا في الفترة من 7 حتي 11 من يونيو المقبل تحت عنوان " تنافسية التجارة الخارجية"، بمقر الصندوق بدولة الإمارات.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن البرنامج التدريبي يتناول تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس آثرها علي النمو الاقتصادي للبلاد العربية و معرفة منهجيات توحيد القياس المعياري لها بما يعزز دعم الصادرات السلعية ودمجها في الاقتصاد العالمي.

اشترطت عدة شروط في المتقدمين لحضور تلك الدورة من بينها أن يكون المتقدم من المهتمين بقياس أداء التجارة الخارجية وتحليل مؤشرات التنافسية بحيث يرتبط عمله ببرنامج الدورة وحصوله علي درجة الكفاية امتياز بآخر تقريرين سنويين.

ذكرت الوزارة أنه ينبغي وصول الترشيحات المعتمدة والمدعومة بمستنداتها الدالة واعتماد من جهة عمل الموظف في موعد غايته 25 من الشهر الجاري لمقر الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.


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