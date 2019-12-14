منتخب الاسكواش للرجال يستعد لـ بطولة العالم للرجال بـ واشنطن

أنهى منتخبنا الوطني الأول لرجال الاسكواش تحت قيادة الكابتن أمير وجيه تدريباته استعدادًا لبدء مشواره نحو المنافسة على لقب بطولة العالم للفريق والتي تستضيفها واشنطن وتستمر حتي ٢١ الشهر الجاري.





ويستعد منتخبنا لمواجهة أمريكا غدًا ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضًا منتخب سويسرا.





وحرص المدير الفني امير وجيه علي إجراء ثنائيات بين علي فرج المصنف الأول علي العالم وكريم عبدالجواد وطارق مؤمن كابتن المنتخب ومحمد أبوالغار بخوض مباريات تنافسية بينهم أملا في الحفاظ على فورمتهم وإدخالهم في أجواء المنافسة مبكرا وأظهر جميع اللاعبين مستوى لائقا بحجم ترشيحهم للفوز باللقب.





وخضع اللاعبون لجلسات استشفائية تحت قيادة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج.



