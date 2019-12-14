منتدى شباب العالم.. بكاء أحمد حلمي وأغنية تعكس 7 حضارات لمصر أهم ملامح حفل الافتتاح

انتهت منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي شهد حضور شباب من جميع أنحاء العالم من ١٩٥ دولة ، الذي اقيم بقاعة المؤتمرات ب شرم الشيخ والذي سيستمر حتى يوم ١٧ ديسمبر.



وفي التقرير للتالي نرصد أهم الملاحظات على حفل الافتتاح :



- شارك النجم احمد حلمي في تقديم حفل افتتاح منتدى شباب العالم ، كونه من النجوم الذين يمتلكون شعبية كبيرة لدى الشباب وقدم اعمالا كوميدية ودرامية تعكس قضايا اجتماعية شبابية.

- انهار احمد حلمى من البكاء الشديد وذلك عند حديثه عن الانسانية ولذك خلال كلمته فى منتدى شباب العالم.

- اعتمد القائمون على منتدى الشباب اختيار وجوه جديدة للمشاركة في اغنية حفل الافتتاح تميزوا باختلاف الاشكال والاصوات واللغات.

- اعتمدت الاغنية على تقديم مصر بحضاراتها المختلفة بين العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والإفريقية واليونانية والرومانية والقبطية.

- مشاركة حليمة أول عارضة أزياء صومالية محجبة، التي قالت :"كنت لاجئة في الأساس، وأنا كنت أول ملكة لمسابقات عائدات للوطن وأول من تنافست في مسابقة ملكة جمال امريكا مرتدية الحجاب و أول من ارتدت الحجاب وظهرت على غلاف كبرى مجلات الموضة في العالم".



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحفل الإفتتاحى لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ، حيث قدمت خلال الجلسة الإفتتاحية الاولى، مجموعة من العروض الغنائية.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.