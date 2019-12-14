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أخبار البلد

الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".

وقال الرئيس السيسي - في كلمته بافتتاح المنتدى - "أرحب بكم في قلب العالم أفريقيا تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء أرض السلام مهد الأنبياء ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".

وأعرب الرئيس عن سعادته بهذا "الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون".

وأوضح السيسي أن المنتدى يأتي استكمالا لحلم الشباب المصري، الذي بدأ قبل عامين، وهو الحلم الذي بٌني على يقين "إننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل و خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

وفيما يلى نص كلمة الرئيس السيسي: "أصحاب الفخامة والسمو والمعالي شباب العالم ضيوف مصر الكرام السيدات والسادة،
في البداية أرحب بكم هنا في قلب العالم أفريقيا تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء أرض السلام مهد الأنبياء ونبع الانسانية أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر ، كما أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون".

وقال: "الحضور الكريم، تجمعنا هنا اليوم استكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين ذلك الحلم الذي بٌني على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

وتابع: "الحضور الكريم، يشرفني أن أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار، فعلى الخير اجتمعنا وبسم الله نبدأ وفقكم الله ورعاكم جميعا إلى ما فيه الخير للبشرية".
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم منصة تبعث رسالة محبة وسلام قائمة على الحوار البناء
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