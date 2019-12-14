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رياضة

#هاشتاج صلاح يتصدر تويتر بعد ثنائية واتفورد.. ومغردون: فخر العرب يخترق الكبار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "صلاح"، عقب إحراز اللاعب الدولى محمد صلاح، هدفين فى مرمى واتفورد خلال المباراة التي اقيمت مساء اليوم بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏الجونيين حكايه .. مو صلاح فرحتنا وكل يوم يثبت وبقوه انه ‎#فخر_العرب بلا منازع وسيكتب التاريخ ان ‎#صلاح الملك المصرى فرعون الكوره استطاع أن يضيف للانسانيه ما فرضته العنصريه ‎#الساحر 🇪🇬 .. لن تملّ أبدًا لن تملّ من مشاهدته .. الملك ‎#صلاح بهدوء وجمال يُدرّس في الأنهاء !❤️.

وقال آخر : ‏صلاح وهدف عالمي آخر وبالقدم اليمنى .. الله الله يا فخر العرب ♥️♥️🔥🔥‎#صلاح‎#ليفربول..‏الفرعون الكبير يخترق الكبار...‏كعب و كوبرى و هدف ثلاثه فى واحد .... مع ‎#صلاح الكره فن و جنون ومتعه.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بثنائية نظيفة، أحرزها في الدقيقتين 38 و 90 بلمسات فنية رائعة ، ليؤمن فوز فريقه الـسادس عشر في الدوري هذا الموسم.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 هدفًا ، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
#هاشتاج صلاح يتصدر تويتر بعد ثنائية واتفورد.. ومغردون: فخر العرب يخترق الكبار
#هاشتاج صلاح يتصدر تويتر بعد ثنائية واتفورد.. ومغردون: فخر العرب يخترق الكبار
#هاشتاج صلاح يتصدر تويتر بعد ثنائية واتفورد.. ومغردون: فخر العرب يخترق الكبار
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