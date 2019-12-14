ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها الوقاية من أمراض القلب .. تعرف على فوائد صحية رائعة لـ فاكهة شتوية شهيرة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:16 م
تعرف على فوائد صحية
تعرف على فوائد صحية رائعة للرمان
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر الرمان فاكهة شتوية لذيذة يفضلها كثير من الناس، كما أنه تم إثبات عدة فوائد صحية رائعة للرمان، حيث أثبتت أحدث الأبحاث قدرة الرمان على خفض نسبة الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يشير إلى فعاليته في الوقاية من انسداد الشرايين وعلاج أمراض الأوعية الدموية والقلب.

كما أكد موقع " health line " أنه يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان، ويعتبر تناول عصير الرمان المركز إحدى الوصفات الشعبية للمصابين بداء السكر من النوع الثاني، ويسهم في زيادة التحكم في نسبة سكر الدم وبتخفيض الكوليسترول الخبيث أيضًا.

بالإضافة إلى أنه هناك تأثيرًا إيجابيًا للرمان المركز فى أداء هرمون الأنسولين، بما يزيد من كفاءته، وقد اكتشف العلماء أن الرمان غني في عناصره الغذائية، خاصة بالفيتامينات، وله خواص وقائية وعلاجية عظيمة، فهو مسكن للآلام ومخفض للحرارة.

كما أنه يفيد في حالات العطش الشديد أثناء الطقس الحار وقابض لحالات الإسهال ولطرد الديدان المعوية، خاصة الدودة الشريطية، ومانع للنزيف، خاصة الناتج عن البواسير والأغشية المخاطية.
Advertisements

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الكركم يوميًا؟

الأرصاد: اضطراب في الأحوال الجوية غدا.. أمطار غزيرة وطقس بارد على كافة الأنحاء

الكويت تعتقل طبيبا مصريا إخوانيا لدى وصوله من تركيا وتسلمه للقاهرة

فيديوجراف | حقيقة زواج أحمد السعدني من ندى موسى

في لقاء تليفزيوني.. ميرفت أمين تحرج سعاد حسني بهذا السؤال .. فيديو

محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا