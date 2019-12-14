إطلاق مبادرة 2 كفاية في 4 مراكز بالبحيرة للحد من الزيادة السكانية.. صور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وبدر وايتاى البارود وكوم حمادة والمنفذ بهم مبادرة 2 كفاية بتوفير 20 من العاملين بالوحدة المحلية للمدينة أو الوحدات القروية التابعة بكل مركز ومدينة على أن يزيد العدد إلى 30 بكفر الدوار لتدريبهم تدريب كامل للمساهمة فى أعمال التوعية ببرنامج ومشروع 2 كفاية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة





جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لاجتماع متابعة مبادرة مشروع 2 كفاية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ود حجازى حمدى مسئول التقييم والدعم الفنى لحملة 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والقوى العاملة ورؤساء المدن المعنية ومقررى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.





وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية كأحد البرامج الرئيسية من أجل تحقيق الرؤية في التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





و أكد المحافظ أهمية عقد ندوات تثقيفية لطلاب الجامعة وخاصة للفرقة الثالثة والرابعة بالإضافة إلى التوعية من خلال خطب الجمعة بأهمية المبادرة من أجل حياة سعيدة مع عقد مؤتمر شهرى لجميع المبادرات القائمة العاملة بدائرة المحافظة وعرض تقارير بكافة الأعمال الجارية والمستهدف ونسب التنفيذ لتعظيم نتائجها والوقوف على اى عقبات وحلها للوصول إلى أفضل النتائج .





ووجه بأهمية الحد من الزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص السكانية ، إضافة إلى نشر التوعية من خلال مواد توعوية بخطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة .





وأوضحت نائب المحافظ انه تم الاعلان عن مبادرة مشروع الحد من الزيادة السكنية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتم اختيار جمعيتي على بن ابى طالب بكفر الدوار والتى تخدم 10612 مستفيد وجمعية شركاء التنمية بايتاى البارود والتى تخدم 9896 مستفيد بواقع 5200 بايتاى البارود و3084 بكوم حمادة و1612 ببدر .





وأشارت إلى انه تم عمل ورش عمل بالجمعيات للتدريب على العمل بالإضافة الى سياسة طرق الابوب والتى تم من خلالها تنفيذ عدد 10822 زيارة بكفر الدوار استجاب منها 6900 سيدة تم التحويل للوحدات والعيادات وبلغ عدد الزيارات لجمعية شركاء التنمية 11105 زيارة بلغ عدد المستجيبات 5000 سيدة تم تحويلهن للوحدات والعيادات .





وتم خلال الاجتماع تقديم عرضا توضيحيا عن برنامج 2 كفاية بشأن الأعمال الجارية بنطاق المحافظة والذى تضمن أهم إنجازات والخطوات التى شملها البرنامج بالاضافة الى الندوات التى تم تنفيذها باجمالى 88 ندوة بوقع 44 ندوة بكل جمعية والتى تنفذ 4 ندوات بالشهر يتم استهداف 100 من السيدات بالندوة الواحدة باجمالى 8800 مستهدفة.



