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تعليم

جامعة طنطا تفتتح معرضها السنوي الخيري للملابس .. اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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تفتتح اليوم الأحد جامعة طنطا، المعرض السنوي لملابس الطلاب، والذي تنظمة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع نادي إينرويل طنطا.

وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على تنفيذ مثل هذه المعارض، التي تلبي احتياجات الطلاب للتخفيف عنهم، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية، كاشفا أن جميع المعروضات بأسعار رمزية للطلاب.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ، أن المعرض يقام في الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر بكلية العلوم بالمجمع الطبي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وتعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مثمنًا جهود المنظمين للمعرض.

ويعقد المعرض تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور مجدي سبع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
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