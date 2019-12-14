تحت شعار "الحضارة يعني مصر" .. الرئيس يفتتح فعاليات منتدى شباب العالم 2019 .. السيسي: منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام

منتى شباب العالم:

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يلقي كلمة عبر الفيديو

جيسيكا كوكس أول كابتن طيار من ذوي الإعاقة في العالم تشارك في افتتاح المنتدى

المدير العام لمنظمة “اليونيدو UNIDO" التابعة للأمم المتحدة يتحدث في افتتاح منتدى شباب العالم



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بالقاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، حيث رحب الرئيس السيسي في كلمته، بحضور منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ حاليًا بنسخته الثالثة، قائلا:"أرحب بكم من قلب العالم إفريقيا القارة النابضة بالخيرات وفي سيناء أرض السلام مهد الأنبياء، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بهذا الجمع الكريم، الذي يعود إلى جذور الإنسانية، قائلا: "الحضور الكريم تجمعنا هنا لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدء منذ عامين، أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل الحضور الكريم يشرفنى أن أعلن انطلاق منتدى شباب العالم، ليكون منصة نبعث من خلال للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام واعتزاز قائمة على الحوار البناء"



وشهد الحفل الافتتاحي إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر" التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019، وهي فكرة الأعمدة السبعة للحضارة المصرية، وهي رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الدكتور ميلاد حنا.



كما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا وصف الأعمدة السبعة، العمود الأول: انتماء مصر الفرعونى، والعمود الثانى: انتماء مصر اليونانى والرومانى، والعمود الثالث: انتماء مصر القبطى، والعمود الرابع: انتماء مصر الإسلامى، والعمود الخامس: انتماء مصر العربى، والعمود السادس: انتماء مصر للبحر المتوسط، والعمود السابع: انتماء مصر الأفريقى.



والقي خلال الحفل الافتتاحي أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة كلمة عبر الفيديو، وجه فيها رسالة للمشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، وقال:"الشباب هم من يقومون بالتغيير ويحولون كل العالم، العديد من الشباب يواجهون العوائق وتحول دون تحقيق آملهم وطموحاتهم وهذا الأمر غير مقبول".



وأضاف "جوتيريش"، أن الأمم المتحدة لديها استراتيجية تتعلق بالتنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ولذلك فإننى أشجعكم أن تكونوا القوة الدافعة واشجعكم على محاربة الفقر ومكافحة الكراهية وتستمر فى الضغط من أجل التغير المناخى".



كما أكد "لى يونج"، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في كلمته على تميز التجربة المصرية في دعم الشباب وذلك خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من سبعة آلاف شاب جمعهم الأمل والإنسانية رغم اختلاف الجنسيات واللغات.



أعرب لى يونج عن أهمية أخذ الرؤية الشبابية في الاعتبار كونها لم تعد اختيارا بل تحولت على ضرورة يتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية المستدامة للدول، وأوضح أن تطوير جودة التعليم في جميع دول العالم أصبح ضرورة وأساس هام للاقتصاد القائم على الاستدامة.



وأشار لي يونج إلى أن التكنولوجيا تؤثر بشكل مباشر في الشباب، كما أنها تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم توظيف الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، معربًا عن تطلع منظمة اليونيدو إلى المزيد من التعاون مع مصر في خطط التطوير المستمر.



ومن جانبها قالت أعربت جيسيكا كوكس، أول امرأة طيار من ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمتها عن فخرها واعتزازها بالتواجد في مصر وذلك خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من سبعة آلاف شاب جمعهم الأمل والإنسانية رغم اختلاف الجنسيات واللغات.



استعرضت كوكس مواقف من حياتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن والدتها كانت دائمة القلق عليها طوال فترات حياتها وصولًا لتكون أول أمرأه تقود طائرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، مؤكدةً على أنها حاربت طوال حياتها للتغلب على كل مواقف اليأس والإحباط لتحقق حلمها في النهاية وتصبح نموذجًا يحتذى به.



أشارت "كوكس" إلى كيفية استخدامها لأصابع قدمها للتحكم وأداء أنشطتها اليومية، واستعرضت مهاراتها في ربط الحذاء بأصابع قدمها، موضحةً أنها بدأت التدرب على استخدام أصابع القدم في الأنشطة اليومية منذ كانت في سن السادسة، ومن هنا تغيرت نظرتها لنفسها واستحقت احترام وإعجاب العالم بما حققته من نجاحات منقطعة النظير، وتصميمها على مشاركة تجربتها مع الآخرين من مدينة السلام شرم الشيخ وأمام أكبر تجمع شبابي في المنطقة.



كما تحدث مايكل شيكواينني، طفل مسلح سابقًا وحاليًا متحدث ملهم للقدرة عن خلق التغيير، وحليمة عدن أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والطفل زين يوسف، محارب مرض السرطان الذي قال: "ما حدث كان مذهلا إلا أن هذا الأمر مرعب للغاية، وأنا أرحب بكم فى منتدى شباب العالم".



وأضاف "زين"، خلال حديثه للموجودين بمنتدى شباب العالم، أنا زين عمرى 12 عاما، أتوجه بالشكر لمنتدى الذى وجه لى الدعوة بصفتى أصغر متحدث مصرى، وأنا هنا اليوم أتشاطر معاكم قصتى الملهمة أنا متعافى من مرض السرطان للمرة الرابعة التى أتعافى فيها من مرض السرطان.



وتابع "زين يوسف": "اليوم أود أن أعرض رحلتى فى مكافحة مرض السرطان مدة 7 أعوام، والدروس التى تعلمتها من إلهام المرحلة الرابعة من، وكانت رحلتى من الإيمان والأمل والخسارة والكسب والبقاء بشكل إيجابى، وأثناء كفاحى كان لدى شعور إلا استسلم إبدا اخترت أن أؤمن أننى سأكون على خير".



وأكمل: "مرض السرطان جعلنى أنظر إلى كل شيء بمنظور مختلف فكلمة سرطان كلمة رهيبة ولكنها ليست سلبية، وكيفية التعامل معها وهو تحدى صعب للغاية بفضل معاونة الله ودعم الأسرة ويمكن للجميع القيام، ويجب أن نحول كل ما هو سلبى إلى إيجابى، ولكن كيف ستحولون ذلك "أنت تستطيع".



وعقب ذلك صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى الطفل زين يوسف، بعد طلبه له، بعد أن أنهى زين كلمته عن قصته فى محاربة السرطان.