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اقتصاد

البنك الأفريقي يقدم 20 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية بالرأس الأخضر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيى

وافقت مجموعة البنك الافريقي للتنميةعلي تقديم قرض بـ20 مليون يورو لتعزيز الاصلاحات الهيكلية علي مستويات اقتصاد حكومة الرأس الأخضر.

ذكرت مجموعة البنك في تقرير لها، إنها التسهيل المالي يسعي لزيادة مشاركات الشباب وتقديم التدريب المهني لهم بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار ، والإتحاد الأوربي بـ15 مليون يورو و دعم مالي من حكومة لوكسومبورج بمليوني يورو و البرتغال بنصف مليون يورو.

أوضحت مجموعة البنك أن البرنامج التنموي يسعي لزيادة القدرات التصنيعية في افريقيا بالتعاون مع شركاء التنمية، ورفع مستويات التشغيل بمعدلات تصل لـ2% في الفترة من 2017 حتي 2020.
وتستهدف المساعدة التنموية لتفعيل دور اللا مركزية لحكومة الرأس الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
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