أستاذ تاريخ: العرب من منحوا الأتراك الحضارة..فيديو

قال أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، الدكتور "محمد عفيفي"، إن الحوار هو أفضل وسيلة لاسترداد الشباب المختطف من قبل التيارات المتطرفة التي تنامت خلال العهود السابقة.



وأشار "عفيفي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إلى أنه كان يفتح حوارا مع بعض طلاب التاريخ لديه، عندما كان يدرس لهم تاريخ الدولة العثمانية، ويحاول أن يصحح لهم بعض المعلومات بعدما اكتشف أنهم يعتبرون الدولة العثمانية أمرا مقدسا.



واستكمل أنه كان يقول لهم من خلال حوار موسع: أن العرب هم من منحوا الأتراك الحضارة، والدليل على ذلك أن اللغة التركية تكتب بالحروف العربية؟، هل تعلمون أن سلاطين الدولة العثمانية قتلوا آباءهم وأخواتهم".



واستكمل أنه بهذه الطريقة يحاول أن يصحح معلومات في عقول حدث لها غزو معلوماتي في البداية