معاق يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي.. صور

ناشد المواطن كامل نفادى كامل عطا، مقيم في العقال بحرى مركز البدارى محافظة اسيوط، والبالغ من العمر 34 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الإجتماعى، بتوفير كرسي كهربائي متحرك.



وقال فى رسالته: "انا مريض بشلل رباعي وكنت محتاج اقدم علي كرسي كهرباء"، وناشد رئاسة الوزراء، توفير كرسى كهربائى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية.



للتواصل مع الحالة 01270786334



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