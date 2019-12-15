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بين الناس

معاق يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن كامل نفادى كامل عطا، مقيم في العقال بحرى مركز البدارى محافظة اسيوط، والبالغ من العمر 34 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الإجتماعى، بتوفير كرسي كهربائي متحرك.

وقال فى رسالته: "انا مريض بشلل رباعي وكنت محتاج اقدم علي كرسي كهرباء"، وناشد رئاسة الوزراء، توفير كرسى كهربائى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية.

للتواصل مع الحالة 01270786334

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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