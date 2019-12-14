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رياضة

بنفيكا يعزز صدارته لـ الدوري البرتغالي بـ رباعية في شباك فاماليكاو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عزز بنفيكا موقعه في صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على فاماليكاو 4 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني والذي يستضيف تونديلا في ختام المرحلة مساء الاثنين، بينما تجمد رصيد فاماليكاو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وسجل الأهداف الأربعة لبنفيكا، كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 39 ولويس ميجيل ألفونسو (الهدفان الثاني والثالث) في الدقيقتين 48 و63 وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 89 .

واستفاد فريق ماريتيمو من خطأ المنافس وتغلب على بوافيستا 1 / صفر في وقت سابق اليوم.

وجاء هدف الفوز لماريتيمو في الثواني الأولى من المباراو وسجله إدريسا مانديانج لاعب بوافيستا بالخطأ في مرمى فريقه.

وعانى بوافيستا من النقص العددي في صفوفه طوال الشوط الثاني إثر طرد جوستافو دولانتو في الدقيقة 47 .

ورفع ماريتيمو رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد بوافيستا عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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