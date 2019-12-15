قبلة حياة جديدة للقطاع السياحي .. البنك المركزي يطلق مبادرة بـ50 مليار جنيه للمنشآت السياحية .. واجتماعات مرتقبة لدراسة إسقاط فوائد المديونيات

البنك المركزي:

مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه



شارك بفعاليات الاجتماع جمال نجم، نائب المحافظ وعدد من ممثلي القطاع السياحي و الاتحاد العام للغرف السياحية.



قالت مصادر رفيعة المستوى لـ"صدى البلد" إن المناقشات التي تمت منذ قليل؛ تستهدف تجديد المنشآت السياحية والفنادق على مستوى الجمهورية وخصوصا المناطق المدن السياحية، ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لدعم القطاع السياحي؛ إذ من المقرر أن تقدم المبالغ المالية في صورة قروض ميسرة.



من جانبه أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية؛ في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على إجراء اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم؛ لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة بما في ذلك اسقاط فوائد الديون علي المنشآت السياحية ووضع جدول زمني لسداد أصل تلك المديونيات.



وثمن " الوصيف" من اجراءات البنك المركزي المصري، لدعم القطاع السياحي مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل تلك الإجراءات الناجحة.





وعلي جانب آخر ارتفع حجم طبع وإصدار عملة الـ20 جنيه بقيمة 7.98 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.94 مليار جنيه في يوليو 2019 بفارق 40 مليون جنيه، ومقارنة بـ 8.102 مليار جنيه في يونيو السابق له بفارق 122 مليون جنيه.



ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم طباعة الـ10 جنيهات بلغت قيمتها 6.32 مليار جنيه في أغسطس 2019 مقابل 6.3 مليار جنيه في يوليو الماضي، ومقارنة بـ6.244 مليار جنيه في يونيو 2019.



وطبع البنك المركزي عملة الـ5 جنيهات بـ 4.4 مليار جنيه في أغسطس و يوليو على التوالي مقارنة 4.341 مليار جنيه يونيو 2019.

واصدر البنك المركزي عملة 50 جنيه بـ 25.5 مليار جنيه في أغسطس مقابل 24.82 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 25.61 مليار جنيه في يونيو السابق.





علم "صدى البلد" أنه تم إجراء اجتماع بمدينة شرم الشيخ بين طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية؛ علي هامش منتدي شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ بحث اللقاء إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه من " المركزي" لدعم القطاع السياحي و انقاذه من عثرته.