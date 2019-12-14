أحمد دياب: ضيوف مصر يشعرون بالأمن والأمان

قال الإعلامى أحمد دياب، إن مصر تشهد معارض دولية، وتستقبل ضيوف من جميع دول العالم، موضحًا أن ضيوف مصر موجودون فى أرض السلام ويشعرون بالأمن و الأمان.



وأضاف، أحمد دياب، خلال تقديمه ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن منتدي شباب العالم يجمع شبابا من جميع دول العالم، والرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالترحيب بهم اليوم فى منتدى الشباب بشرم الشيخ.



وأشار أحمد دياب إلى أن، الأرقام تؤكد أن هناك إنجازات تتم على أرض الواقع بمصر، وما يشهده ضيوف أكبر دليل على تلك الأنجازات.



وأوضح أحمد دياب، أن أعداء الخير الذين يتحدثون عن مصر بكذب، أين هم اليوم، مؤكدًا أن آلاف الشباب الموجودة بمنتدى الشباب شاهدوا ما تم فى مصر.



كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.



وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.

