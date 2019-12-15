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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5075) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية : (2052) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (226) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (26) دراجة نارية مخالفة، و (38) مخالفة شروط الترخيص، و (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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