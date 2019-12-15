ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5075) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية : (2052) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (226) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (26) دراجة نارية مخالفة، و (38) مخالفة شروط الترخيص، و (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.