ضبط قضايا تهرب ضريبى وقضايا مزاولة مهنة بدون تصريح



ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضيتين تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أخشاب).



و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة بلغت (53 ألف جنيه مصرى).



و فى سياق متصل بمجال الأمن العام تم ضبط عدد (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (988) مخالفة مرورية متنوعة.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (217) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، و إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى: