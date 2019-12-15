ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنسيق مصري لإنشاء مدينة للجلود بأوغندا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
جلود
جلود
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن هناك تنسيقا مع السلطات الأوغندية لبحث إنشاء مدينة صناعة الجلود بأوغندا على غرار مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان.

وأضاف في تصريحات له، أن الحكومة الأوغندية مهتمة جدا بإنشاء مدينة متكاملة لقطاع الجلود تضم الصناعة والدباغة في مكان واحد وتحتاج الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجلود في أوغندا ثروة مهدرة وتهتم القيادة السياسية هناك بتطويرها في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الأوغندية مهتمة جدا بإنشاء المركز التجاري المصري في أوغندا وستوفر كافة التسهيلات لإقامة المركز الذي سيتم بالشراكة بين مستثمرين من البلدين.

واعتبر أنها خطوة مميزة جدا ونجاحها كبير جدا وستساهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويتماشى ذلك مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسور مستمرة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد حكومي أوغندي يزور مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان

تدشين المرحلة الأولى من أعمال المزرعة المصرية النموذجية بأوغندا

وفد مصري يزور أوغندا لبحث إنشاء مركز تجاري للصناعات الجلدية.. اليوم

ترشيحاتنا

ممكن أسلم عليك.. السيسي يصافح الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات.. شاهد

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

حتحوت: تفاصيل صفقة انتقال كهربا للأهلي جاءت طبقًا لتأكيدات الماتش .. فيديو

كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو

أبرزها الوقاية من أمراض القلب .. تعرف على فوائد صحية رائعة لـ فاكهة شتوية شهيرة

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور