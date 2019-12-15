تنسيق مصري لإنشاء مدينة للجلود بأوغندا

أكد يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن هناك تنسيقا مع السلطات الأوغندية لبحث إنشاء مدينة صناعة الجلود بأوغندا على غرار مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان.



وأضاف في تصريحات له، أن الحكومة الأوغندية مهتمة جدا بإنشاء مدينة متكاملة لقطاع الجلود تضم الصناعة والدباغة في مكان واحد وتحتاج الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجلود في أوغندا ثروة مهدرة وتهتم القيادة السياسية هناك بتطويرها في هذا التوقيت.



وأشار إلى أن القيادة السياسية الأوغندية مهتمة جدا بإنشاء المركز التجاري المصري في أوغندا وستوفر كافة التسهيلات لإقامة المركز الذي سيتم بالشراكة بين مستثمرين من البلدين.



واعتبر أنها خطوة مميزة جدا ونجاحها كبير جدا وستساهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويتماشى ذلك مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسور مستمرة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية.

