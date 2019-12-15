تعرف على المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل العلامة التجارية



المرحلة الأولى مرحلة الإيداع:

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هي :

ملء نموذج الإيداع المعد خصيصًا من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض

إرفاق عدد5 صور من العلامة

إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة

بعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة

يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة ، فضلًا عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته في الأولوية



المرحلة الثانية مرحلة الفحص الفني:

تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري، وممن ثم تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهة أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة، ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، و وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة يتم إتخاذ أحد القرارات الثلاثة الآتية

إما الموافقة على العلامة بدون شرط

وإما الموافقة على العلامة بشرط

وإما رفض العلامة

وفي الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة



المرحلة الثالثة هي مرحلة النشر:

بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف



أولًا الجريدة الرسمية، والثانية والثالثة جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية.

والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر.

ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلًا في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة.



المرحلة الرابعة هي مرحلة التسجيل:

وتبدأ هذه المرحلة بعد إنتهاء الشهر المحدد للإعتراض على العلامة ، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة بإعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها ، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة ، ويقوم صاحب العلامة بإستلام الشهادة والإحتفاظ بها في مؤسسته وإستعمالها عند الإستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلًا عن إعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.



من له الحق في تسجيل العلامة التجارية؟

لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة، وسواء كان مواطنًا أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة.



تقيد طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.

كثير من أصحاب المصانع والشركات والمعارض التى تقوم بتصنيع أو بيع منتج يرغبون فى عمل اسم خاص بمنتجهم يحمل علامة تجارية خاصة بهم ومن ثم يقومون بتسويق هذا المنتج.وقال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إن إجراءات تسجيل العلامة التجارية تمر بأربع مراحل أساسية وهى: