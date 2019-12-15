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تعليم

لقاء تعريفي لمسابقة عين شمس تبتكر .. اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub مسابقة "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والإبداع اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستهدف اللقاء الطلاب، والأنشطة الطلابية والمعيدين وطلاب البحث واعضاء هيئة التدريس، ذلك انطلاقا من الدور الذي يقوم به مركز الابتكار وريادة الاعمال IHub بجامعة عين شمس لتوفير أفضل بيئة مشجعة للإبتكار التي تمكن وتحفز المشاركين الجدد على تطوير أفكارهم ومحاكاتهم ونماذج أعمالهم بالإضافة إلى تقديم أفضل ما يمكن من الخدمات والمشاورات المطلوبة التي تساعد المشاركين على رفع مستوى معارفهم وإثبات مهاراتهم وبلوغ أهدافهم بطريقة جديدة.

والمسابقة متاحة لكل من لديه فكرة بحث أو مشروع له مردود على المجتمع، مشيرا إلى أن مركز iHub يقوم بتوفير دعم مادي، والتوجيه الفني من خلال خبراء في السوق، الي جانب دعم في مجال إدارة الأعمال، وكذلك توفير أجهزة معينة أو معامل؛ وذلك بهدف تشجيع كل مبدع لتطبيق فكرته على أرض الواقع وتوصيلها لمنتج، أو تحديث لتطبيق موجود بالفعل، حيث يشمل اللقاء تقديم تفاصيل المسابقة وطرق الدعم المختلفة.

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