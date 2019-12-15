مواطن يناشد وزارة الإسكان لتوفير وحده سكنية ضمن الحالات الأولى بالرعاية

ناشد المواطن إبراهيم هاشم ، ويعمل سايس عربيات،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، لتوفير شقة سكنية له ضمن الحالات الأولى بالرعاية، فهو يعانى من عدم وجود مأوى يعيش فيه، رغم أنه ما زال يحمل هم علاجه وعلاج زوجته ويعتنى بأبنائه.



ويقول فى رسالته: أنا مريض بفيرس سى وكشفت ضمن مباردة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزوجتى مريضة بالسكر والضغط، وأنا مقيم بشقة إيجار قانون جديد بـ٦٠٠ جنية شهريًا وهذا الإيجار يحملنى عبئًا شديدًا فوق طاقتي.



ويختتم: أناشد وزارة الإسكان ورئيس الوزراء، بتوفير وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية نظرًا لظروفى المرضية من ضمن الحالات القاسية .



للتواصل مع الحالة: ٠١٠١١٧٥٨٢١١



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