ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محمود يشكو انقطاع معاش تكافل وكرامة عنه رغم إعاقته ..صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمود الدسوقى أحمد الديب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاش تكافل وكرامه لخاص به

وقال فى رسالته: أنا من محافظة المنوفية شبين الكوم العزبة الغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم قطع معاش تكافل وكرامة الخاص بى، علما بأننى لا أقوى على العمل فى هذه الفترة .
للتواصل مع الشاكى 01004325924

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

منى اش اش .. طليقة ماجد المصري تتألق بفستان أسود في أحدث ظهور

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك ينافس على المركز الرابع

رحلة العودة.. الدولار يتراجع 1.75 قرش أمام الجنيه خلال 2019

لن تتوقع .. 7 أطعمة طبيعية لتسكين ألم الأسنان في دقائق

صالح جمعة يرد على رحيله من الأهلي بعد واقعة إنستجرام | شاهد

الأهلي يفوز على حرس الحدود 1-0 بصاروخية السولية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي