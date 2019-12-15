محمود يشكو انقطاع معاش تكافل وكرامة عنه رغم إعاقته ..صور

شكا المواطن محمود الدسوقى أحمد الديب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاش تكافل وكرامه لخاص به
وقال فى رسالته: أنا من محافظة المنوفية شبين الكوم العزبة الغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم قطع معاش تكافل وكرامة الخاص بى، علما بأننى لا أقوى على العمل فى هذه الفترة .
للتواصل مع الشاكى 01004325924
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقال فى رسالته: أنا من محافظة المنوفية شبين الكوم العزبة الغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم قطع معاش تكافل وكرامة الخاص بى، علما بأننى لا أقوى على العمل فى هذه الفترة .
للتواصل مع الشاكى 01004325924
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360