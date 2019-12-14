الدوري الألماني.. لايبزج يكتسح فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة

حقق فريق لابيزج فوزا كبيرا على منافسه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الألماني .





شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين ،وعلى الرغم من بدأ لاعبو لابيزج من فرض السيطرة والتسجيل في شباك فورتونا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول .



أحرز أهداف لابيزج كل من " باتريك شيك في الدقيقة" 2" و تيمو فيرنر في الدقيقة "58 "، و تيمو فيرنر في الدقيقة " 75" ليقضي على آمال فورتونا دوسلدورف نهائيا .



وحاول لاعبو فورتونا دوسلدورف من إحراز هدفا في شباك لابيزج من أجل الخروج بنتيجة ايجابية ولكن لم يحالفهم الحظ .

