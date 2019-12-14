ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. لايبزج يكتسح فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:06 م
لابيزج
لابيزج
Advertisements
حسام الحارتي
حقق فريق لابيزج فوزا كبيرا على منافسه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الألماني .


شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين ،وعلى الرغم من بدأ لاعبو لابيزج من فرض السيطرة والتسجيل في شباك فورتونا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول .

أحرز أهداف لابيزج كل من " باتريك شيك في الدقيقة" 2" و تيمو فيرنر في الدقيقة "58 "، و تيمو فيرنر في الدقيقة " 75" ليقضي على آمال فورتونا دوسلدورف نهائيا .

وحاول لاعبو فورتونا دوسلدورف من إحراز هدفا في شباك لابيزج من أجل الخروج بنتيجة ايجابية ولكن لم يحالفهم الحظ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يتقدم على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يزلزل شباك دوسلدورف بـ رباعية نظيفة

الدوري المصري.. حرس الحدود يهزم المقاصة بهدفين ويرتقي إلى المركز الخامس

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح دوسلدروف بخماسية.. وفرايبورج يفوز على فولفسبورج

دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يهز شباك ليل الفرنسي بهدفين في الشوط الأول

لايبزج يتقدم على ليون بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

ترشيحاتنا

ممكن أسلم عليك.. السيسي يصافح الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات.. شاهد

الكويت تعتقل طبيبا مصريا إخوانيا لدى وصوله من تركيا وتسلمه للقاهرة

اخبار الزمالك | شيكابالا وعبد الله جمعة يغيبان.. ومدرب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى نجم الأهلي

يوسف زيدان يدخل العناية المركزة.. وياسمين الخطيب تطالب الجمهور بالدعاء له

تغنى بالإنجليزية .. ابنة حميد الشاعرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور | فيديو

أول تعليق من محمد صلاح بعد ثنائية اليوم في شباك واتفورد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا