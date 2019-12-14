تامر حسني: الأمل في الفوز كان لدى.. ولكن لم أكن أتوقع حدوثه.. فيديو

قال الفنان تامر حسني، إن الأمل في الفوز كان لدى ولكن لم أكن أتوقع حدوثه ولم أتوقع كسر الرقم القياسي، كما أن الجمهور قام بعمل أكبر لوحة في العالم عليها إرشادات تأثيرية في هذا الحدث.





وأضاف "حسني" خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو الليثي" في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناه "النهار": إنني لم أتوقع الحصول علي هذا الرقم، كما أن الرقم العالمي الذي تحقق قبلي كان للفنان العالمي روبرت داوني بطل ايرون مان .





وأوضح "حسني" أن حفله المغرب الخاصة بي بلغ عدد الجماهير بها نصف مليون شخص، موضحًا أنني كنت متوترًا ولكن ثقتي في الله كبيرة وفي جمهورى الذى تأثر بي .





وأشار "حسني" إلى ان الشخصيات التي لها قواعد جماهيرية على السوشيال ميديا ومؤثرين، انا بحبهم جدا لأنهم قاموا بعمل عالم خاص بهم واصبحو نجوم ولهم جمهورهم الشخصي بسبب نجاحاتهم وهذا يسمي استخداما ايجابيا.



