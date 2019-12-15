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منوعات

حافي فوق السحاب.. مطالبات بسجن رجل بسبب سلوكه المقزز على متن طائرة.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
مطالبات بسجن رجل
مطالبات بسجن رجل بسبب سلوكه المقزز على متن طائرة
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أحمد محرم
أثار راكب طائرة غضب وتقزز بقية الركاب بسبب سلوكه الاستفزازي، حيث جلس في مقعده مسترخيًا ورفع ساقه اليمنى بقدم عارية فوق رجله اليسرى.

وسجل أحد الركاب لقطات للراكب الذي لم يظهر وجهه، بينما كان يحك كعب قدمه العارية ليزيل طبقة من القذارة تكونت عليه.

ونشر صاحب مقطع الفيديو اللقطات التي صورها على صفحة بتطبيق إنستجرام مخصصة لفضح السلوكيات غير اللائقة لركاب الطائرات.

وحقق مقطع الفيديو نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية، وانهمر سيل من التعليقات تستنكر سلوك الراكب المقزز وتسخر منه.

واقترح بعض المعلقين محاكمة الرجل على سلوكه غير اللائق وغصدار حكم بالسجن بحقه، ليكون رادعًا لغيره من الركاب الذين لا يبالون براحة رفاق رحلاتهم.
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