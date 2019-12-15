ضعي ملعقة من هذا الزيت على وجهك ليلا .. وشاهدى فى الصباح ماذا حدث

تبحث العديد من السيدات على أفضل أنواع الماسك للبشرة وبالأخص الوجة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الزيت يوميا على وجهك قبل النوم ولاحظى ماذا يحدث .



كشف موقع يولد سكاى عن أفضل أنواع الزيوت للبشرة وهو زيت الورد .



وصفة زيت الورد للبشرة



يمكنك إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بها لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.



وأشار الموقع إلى وصفة ثانية لزيت الورد، وهى عبارة عن استخدام زيت جوز الهند مع زيت الورد ودهن البشرة المصابة قبل النوم مباشرة، على أن تُبقى على الزيت طوال الليل ويتم غسل الوجه صباحا ،وسوف تندهشين من النتجة .



وفقا لما نشره الموقع ، فإن زيت الورد يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد البشرة بدون الحاجة للجوء لعمليات شد الوجه، ومقشر طبيعي للبشرة، ويحارب جفاف البشرة، ويمنع ظهور علامات التقدم فى السن، ويساعد على توحيد لون البشرة ،ومعطر طبيعي للبشرة.