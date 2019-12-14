لمدة 17 ساعة .. تعرف علي تفاصيل استئصال ورم من لسان مريض بالسعودية

تمكن فريق طبي جراحي بقيادة استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرقبة والترميم الدكتور مبارك شايع القحطاني و الدكتور علي مهدي القناص من إجراء عملية نوعية وهامة لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي ، في عملية استغرقت 17 ساعة .
ومن جانبها أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي استأصل الورم وقام بتشريح العقد اللمفاوية بكلتا جهتي الرقبة والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية بمشاركة أطباء قسم الأنسجة ، كما تم أخذ رقعة من ذراع المريض لترميم الجرح مع إعادة التروية الدموية لها، وتم نقل المريض لقسم العناية المركزة للاطمئنان عليه .
وأجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي المكون من عدد من الأخصائيين في ذات التخصص وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة و الدكتور وائل رشدي و الدكتورة زينب وفريق التمريض بقيادة الممرضة صالحة .
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بدوره أوضح الدكتور مبارك القحطاني أن هذه العملية تعتبر الأولى لفريق جراحة أورام الرأس والرقبة في المستشفى باستخدام رقعة من هذا النوع وإعادة التروية الدموية لها بمستشفى عسير المركزي ، ثم توفر الكوادر الطبية المؤهلة وتوفر الإمكانيات الطبية .
كما قدم أعضاء الفريق الطبي شكرهم لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه لتوفير الإمكانات الطبية اللازمة وللمساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح و المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور على متابعتهم .