رسالة للعالم بأمن مصر.. النواب يشيدون بدور منتدى الشباب.. عجمي: يعمل على تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم.. وتنسيقية الأحزاب: المنتدى أصبح وجهة دولية

نائب مستقبل وطن: منتدى الشباب رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان

غادة عجمي: منتدى الشباب يعمل على تأهيل المشاركين وتعزيز قدراتهم

تنسيقية شباب الأحزاب: المنتدى الدولي أصبح وجهة لآلاف الشباب حول العالم لتبادل الثقافات والتحاور

أكد نواب البرلمان وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دور منتدى شباب العالم، حيث قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن أن انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ اليوم تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة آلاف الشباب من قرابة 197 دولة هي رسالة واضحة للعالم من مدينة شرم الشيخ بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.وأكد النائب، أن هذا المنتدى العالمى فرصة كبيرة لتعظيم العائد السياحى فى شرم الشيخ إلى جانب جذب استثمارات جديدة في ضوء المشاركة الكبيرة من مختلف الوفود من كل دول العالم.وقال " محمد المسعود " إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نقلة كبيرة للدولة المصرية ولفت أنظار العالم إلينا ، مضيفًا أن انعقاد هذه المنتديات على أرض مصر فخرا لنا جميعا كمصريين، لأن هذه الأحداث العالمية والتاريخية لها مردودها الإيجابي القوى على الدولة المصرية وتحمل لها الخير الكثير .وأضاف " المسعود " أن لها تأثيرها القوى على السياحة المصرية والاقتصاد والاستثمار، حيث إن المنتدى يعتبر من سياحة المؤتمرات، وهو أحد الأنماط السياحية، لأن الحضور من جميع الجنسيات ، مضيفًا أنه عند عودة هؤلاء الشباب إلى بلادهم سيكونون أفضل سفراء لمصر وسيقومون بعمل دعاية جيدة عن جمال مدينة شرم الشيخ وحسن الاستقبال والأمن والأمان.ولفت النائب محمد المسعود إلى أن منتدى شباب العالم يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية التي حققت نجاحا باهرا في تعزيز التواصل الثقافي بين شباب مصر وشباب العالم بالاضافة أنه فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم.من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن الحرص على تنظيم منتديات الشباب، له دور كبير في تأهيل الشباب المشارك وتعزيز قدراته، لافتا إلى وجود العديد من الملفات والقضايا المهمة المطروحة على أجندة المناقشات في المنتدى بنسخته الثالثة.وأكدت أن منتديات الشباب أثبتت نجاحها في الفترة الأخيرة، وأثمرت عن حوارات إيجابية مع الشباب من مختلف البلدان، حيث تساهم هذه المنتديات في بناء القدرات لدى الشباب المشارك سواء المصري أو الأجنبي.وأشادت بالملفات والقضايا المطروحة على المنتدى في نسخته الثالثة، مؤكدة أنها ملفات ساخنة وقضايا مهمة، وأهمها التكنولوجيا نظرا لأنها أصبحت الوسيلة الأهم والأولى لتعامل الشباب من خلال التواصل سواء الاجتماعي أو السياسي وغيره.ولفتت إلى أن أجندة المنتدى تعكس حرص الدولة المصرية وقادتها على تعزيز التواصل مع القارة الأفريقية وبحث أزماتها عن قرب ومناقشة الحلول، خاصة في ملفات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي وكذلك مواجهة الإرهاب، وهي أكثر الأزمات التي تواجه دول القارة.كما أكد أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من مدينة السلام مساء السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين لأكثر من 160 دولة في نسخته الثالثة، يؤكد على دور مصر الريادي داخل منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.وأضاف فوزي، في بيان له، أن منتدى الشباب أصبح وجهة لآلاف الشباب حول العالم يأتون إلى مصر للحوار والتباحث في قضايا مشتركة يهتم بها شباب العالم قضايا من شأنها توفير سبل الأمن والأمان والاستقرار الدولي في مجالات عدة.وأشار عضو الأمانة العامة لمستقبل وطن، إلى أن المنتدى يتناول قضايا التكنولوجيا وما وصلت إليه عالميا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه بشكل إيجابي بما يعود بالنفع على البشرية ومحاولة التغلب على المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن استخدام تلك التكنولوجيا بشكل سيئ يعود بالضرر على العنصر البشري.وأوضح فوزي، أن المنتدى يعتبر منصة حوارية يتبادل من خلالها شباب العالم الرؤى والأفكار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق التنمية والاستقرار بكافة دول العالم ولتظل مصر ملتقى الحضارات والثقافات تحت قيادة الزعيم والرئيس عبدالفتاح السيسي.كما أشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بافتتاح مسرح شباب العالم أمس الجمعة، وهو ما يؤكد على أهمية القوي الناعمة واستخدامها في معالجة القضايا وذلك استمرارا لنجاحات المنتدى الذى تمتد فعالياته خلال الثلاثة أيام.كما أشاد بوجود الشاب جون، ضحية واقعة التنمر وجلوسه بجوار الرئيس في رسالة واضحة وقوية أن أفريقيا في قلب مصر و رئيسها وأنه مرحب بهم دائما في بلدهم مصر.ورحب فوزي، بالمشاركة الفعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عشرة ورش العمل التمهيدية كمتحدثين على مدار يومين و طرحهم لعدد من الرؤى والأفكار لمعالجة القضايا التي تمت مناقشتها وصولا الي تقديم التوصيات النهائيه لتلك الورش أيضا مشاركتهم بجلستين ضمن الأجندة المطروحة بالمنتدى.