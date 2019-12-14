رئيسا جامعتي بني سويف وسوهاج: لم نتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب.. فيديو

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة لم تتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب على الإطلاق.





وأضاف منصور حسن في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يدير الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات المشكلة لمراقبة انتخابات اتحاد الطلاب".





ومن جانبه قال أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،- إن الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى أفريقيا والدول العربية.





وتابع احمد عزيز:" الجامعة مصنفة ما بين المرتبة 601 و800 في علوم المواد الفيزيائية والكمبيوتر والهندسة".



