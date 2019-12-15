أخبار البرلمان.. مفاجأة من العيار الثقيل لزيادة دعم بطاقات التموين وتكافل وكرامة.. وفاة النائب السيد حسن



أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.



اقتصادية النواب تطالب بإلغاء حذف المواطنين بمعيار فواتير الكهرباء



أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيخاطب وزير التموين الأحد المقبل، بشأن الغاء معيار حذف غير المستحقين من البطاقات الخاصة بالفواتير الكهرباء الشهرية.





خطة البرلمان تطالب بتغيير معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين



طالبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بعد أغلاق موعد تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية ، بإعادة النظر في المعايير التي كانت سببًا في هذه التظلمات وتعديلها لتجنب وقوع الضرر مرة أخرى على المواطن البسيط.

أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيخاطب وزير التموين الأحد المقبل، بشأن الغاء معيار حذف غير المستحقين من البطاقات الخاصة بالفواتير الكهرباء الشهرية.طالبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بعد أغلاق موعد تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية ، بإعادة النظر في المعايير التي كانت سببًا في هذه التظلمات وتعديلها لتجنب وقوع الضرر مرة أخرى على المواطن البسيط.

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