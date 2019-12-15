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برلمان

اللواء محسن الفحام: عمال مصر السد المنيع ضد محاولات زعزعة الأمن في الوطن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
اللواء محسن الفحام
اللواء محسن الفحام
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عبد الرحمن سرحان
شدد اللواء الدكتور محسن الفحام مساعد رئيس حزب حماة الوطن علي ضرورة مواجهة كافة محاولات إحداث وقيعة بين عمال مصر مع بعضهم لو بينهم وبين القيادات العمالية التنفيذية، مؤكدًا ان الحزب يقوم بدور هام في مواجهة حروب الفتن التى تستهدف عمال مصر الشرفاء.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، والاولى لأمانة العمال، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد علي بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف واللواء محمد الفخراني، ومحسن عليوة أمين العمال.


وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن أنه قام بعمل جولات ميدانية فى عدد من المحافظات، حيث التقى بالتجمعات العمالية بها وسوف يواصل تلك الجولات تباعا للوقوف مع عمال الدولة المصرية، مؤكدا أن العمال هم السد المنيع ضد أى محاولات لزعزعة الثقة والأمن فى ربوع الوطن.
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