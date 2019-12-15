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توك شو

مشاركون في منتدى شباب العالم: حققنا حلمنا بزيارة مصر.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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قسم التوك شو
قال باتريك، طيار ألماني مشارك في منتدى شباب العالم، إنه عندما تواصل القائمون على المنتدى معه كان سعيدا جدا أن يلتقي الناس ويشاركهم الأفكار وتشكيل المستقبل من خلال المنتدى.

وأعربت عارضة الأزياء العالمية، حليمة عدن، عن سعادتها بحضور منتدى شباب العالم قائلة: هذه المرة الأولى التي تزور فيها مصر وانا سعيده بتواجدي هنا.. مصر في قائمة الدول التي أود زيارتها وهي رائعه جدا واعجبت بها جدا، كما انني لم اكن اتوقع ان احقق هذا في عمر 22 عاما، كما ان المنتدى مدهش والتقينا كثير من الناس من مختلف أنحاء العالم".

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم، بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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