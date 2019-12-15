أهم الأخبار.. انطلاق منتدى شباب العالم .. الأرصاد: أمطار غزيرة وطقس بارد على كافة الأنحاء.. وكهربا في تتش الأهلي



تشهد الأحوال الجوية، خلال الساعات القادمة، عودة إلى حالة الطقس المضطرب مجددا، من سقوط الأمطار ورياح على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على المحافظات.



أخلت نيابة العمرانية سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب علي طفلها في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقررت اخضاعها لجلسات علاج نفسي كما قررت تسليم الطفل لخالته. إخلاء سبيل الأم صاحبة فيديو ضرب ابنها في الجيزة وإخضاعها لجلسات علاج وتسليم الطفل لخالته

أخلت نيابة العمرانية سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب علي طفلها في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقررت اخضاعها لجلسات علاج نفسي كما قررت تسليم الطفل لخالته.



قال نيشال بانينو، أحد ضحايا الحرب الأهلية بجمهورية الكونغو والناشط فى مجال حقوق الإنسان، إنه يعيش الآن فى كندا، التى اليها بسبب الحروب الأهلية الموجودة فى بلاده، لافتًا إلى أن المنظمين والقائمين على منتدى شباب العالم تواصلوا معه لكى يحكى قصته المؤثرة وانتقالها من بلاده لبلد أخرى، خاصة وأنه كان جندى بالكونغو.







احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ورئيس نادي ألميريا الإسباني، بالفوز الذي حققه نادي الهلال أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية. كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ورئيس نادي ألميريا الإسباني، بالفوز الذي حققه نادي الهلال أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وصل منذ قليل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة لخوض مران منفرد عقب انتهاء المران الجماعي للفريق الأحمر.



رص كل من لميس الحديدى واللاعب حازم امام على حضور عزاء المخرج شريف السقا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد واقيمت مراسم عزاء شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية" للاعلامى عمرو اديب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الظهور الأول لـ محمود كهربا في تتش الأهلي

وصل منذ قليل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة لخوض مران منفرد عقب انتهاء المران الجماعي للفريق الأحمر. شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

رص كل من لميس الحديدى واللاعب حازم امام على حضور عزاء المخرج شريف السقا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد واقيمت مراسم عزاء شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية" للاعلامى عمرو اديب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد



نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يمسك بضرس العقل بعد ان قام بخلعه عن طريق الطبيب المعالج له. بعد خلع ضرس العقل .. تعليق غير متوقع من محمد رمضان.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يمسك بضرس العقل بعد ان قام بخلعه عن طريق الطبيب المعالج له.



انتي الوحيدة اللي حبيتها.. كانت الرسالة الأخيرة من "حسن" الذي لم يكمل بعد عامه الثامن عشر، ترك ابنة خالته وانتحر بعد رفض والدها له لكونه لا يعمل. انتي الوحيدة اللي حبيتها.. انتحار شاب 17 سنة بـ حبل الغسيل في الجيزة

انتي الوحيدة اللي حبيتها.. كانت الرسالة الأخيرة من "حسن" الذي لم يكمل بعد عامه الثامن عشر، ترك ابنة خالته وانتحر بعد رفض والدها له لكونه لا يعمل.



العزيمة والإصرار كانا هدفها الأول لتحقيق حلمها بقيادة الطائرة لتكون أول قبطان بدون ذراعين وأن تعتمد على ساقيها فى كل شيء و تتحدى الإعاقة التى ولدت بها .



بعد تأثر السيسي بها .. من هي جيسيكا كوكس أول فتاة تقود طائرة بدون ذراعين .. فيديو وصور

العزيمة والإصرار كانا هدفها الأول لتحقيق حلمها بقيادة الطائرة لتكون أول قبطان بدون ذراعين وأن تعتمد على ساقيها فى كل شيء و تتحدى الإعاقة التى ولدت بها .

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".