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فن

نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد صبحي
أحيت اللبنانية نانسي عجرم والفنان محمود العسيلي، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

أحيا أولى فقرات الحفل الدي جي العالمي خالد حسين وسط تفاعل الحضور مع التراكات الشرقية والغربية التي قدمها على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.

بينما أحيا العسيلي ثان فقرات الحفل والذي حصد المزيد من تفاعل الجمهور مع أغانيه المميزة منها "يا ناس"و "انا مش مضمون" و "حلم بعيد" و "في حته تانيه" .. وغيرها.

وكان ختام الحفل مع نانسي عجرم التي صعدت علي خشبة المسرح مرددة أغنية بدنا نولع الجو وسط صيحات وهتافات الجمهور.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "اخاصمك اه" و "اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "إحساس جديد" و"يا بنات" .. غيرها ممن طالب بها المعجبين.
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور
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