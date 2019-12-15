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ثقافة

باحثة تكشف تأثير الحملة الفرنسية على التراث المعماري الإسلامي في القاهرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
حصلت الباحثة هدير محمود علي الماجستير بدرجة ممتاز، عن رسالة علمية أعدتها بعنوان "أثر الحملة الفرنسية على التراث المعماري الإسلامي في القاهرة".

الرسالة تمت مناقشتها في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وضمت لجنة المناقشة والحكم د. آمال أحمد حسن العمري أستاذة الآثار الإسلامية ووكيل كليه الآثار الأسبق، ود. أحمد رجب محمد أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة.

كما ضمت د. عبد المنصف سالم نجم أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار والحضارة كلية الآداب جامعة حلوان، ود. عبد الرحيم خلف أستاذ الآثار الإسلامية قسم الآثار والحضارة كلية الآداب جامعة حلوان.

وبعد مناقشة الباحثة، قررت اللجنة منحها الماجستير بامتياز، مع توصية بطبع الرسالة وتداولها مع المكتبات والجامعات العربية والأجنبية.

وكشفت الباحثة أنه من خلال البحث استطعنا التعرف على الآثار الإسلامية المندثرة، عن طريق الرجوع إلى لوحات هذه الآثار في موسوعة وصف مصر، ومحاولة إعادة تصور لتلك الآثار التي لم تُعد باقية حتى الآن.

كما استطاع البحث تصحيح بعض المفاهيم الدارجة من أن الحضارة العثمانية في ذلك الوقت كانت تعاني من تأخر وخاصة أن مصر كانت ولاية تابعة للخلافة العثمانية، ويدل على هذا آراء الكثير من المستشرقين عن القاهرة في تلك الفترة واللوحات التي قام بإنجازها علماء وفنانين الحملة الفرنسية والتي تدل على مدى تحضر البلاد في تلك الفترة.
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