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خالد النبوي يكشف كواليس ممالك النار: كنت أتدرب 14 ساعة يوميا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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حمزة شعيب
أكد الفنان خالد النبوي، أن نجاح مسلسل "ممالك النار" أثبت كذب مقولة "الجمهور عايز كده"، موجهًا التحية إلى فريق عمل البرنامج، حيث كانوا يحرصون على وضع شخص كفء في كل مكان، معقبا: "النجاح مش أنا بس".

وتابع "النبوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تحضيره للمسلسل كان يستغرق 14 ساعة يوميا، حيث تدرب على ركوب الخيل، واستخدام السيف، لافتا إلى أنه قرأ 6 كتب عن طومان باي.

وأشار إلى أنه كان يحلم بتقديم شخصية طومان باي منذ 20 عامًا، مؤكدا أن الفنانين المصريين ورثوا إرثا كبيرا من الفن، ولهذا عند تقديم عمل لابد أن يكون العمل الذي يقدمه على مستوى الفن المصري.

ويعد هذا الظهور التليفزيوني الأول لـ"النبوي"، بعد انتهاء حلقات مسلسله "ممالك النار"، ليتحدث عن كواليس وصناع العمل وردود الأفعال التي جاءته طوال فترة العرض عن تجسيده لشخصية "طومان باي"، وكيف تعامل مع فريق عمل من جنسيات مختلفة شاركوا في تقديمه.

مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
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